RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

Автор: Дмитро Левицький

У середу, 26 травня, у Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи. Всі задіяні сторони досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як розповів глава уряду, пенсійну реформу він обговорював сьогодні з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу президента.

"Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Мінсоцполітики презентувало закони щодо системи пенсійних накопичень. Пізніше у парламенті розповіли, як запустити накопичувальну пенсійну систему з 2023 року.

Додамо, на початку березня Мінсоцполітики анонсувало зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.

Крім того, у 2021 році в Україні провели планову індексацію пенсій. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсионная реформапенсия в УкраинеКабінет Міністрів України