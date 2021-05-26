У Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

У середу, 26 травня, у Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи. Всі задіяні сторони досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі .

Як розповів глава уряду, пенсійну реформу він обговорював сьогодні з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу президента.

"Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян", - зазначив він.