У Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

У середу, 26 травня, у Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи. Всі задіяні сторони досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Як розповів глава уряду, пенсійну реформу він обговорював сьогодні з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу президента.
"Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян", - зазначив він.
Нагадаємо, наприкінці квітня Мінсоцполітики презентувало закони щодо системи пенсійних накопичень. Пізніше у парламенті розповіли, як запустити накопичувальну пенсійну систему з 2023 року.
Додамо, на початку березня Мінсоцполітики анонсувало зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.
Крім того, у 2021 році в Україні провели планову індексацію пенсій. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.