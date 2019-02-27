У Кабміні анонсували розширення програми "Доступні ліки"

В Україні запроваджують електронні рецепти

Правительственная программа "Доступные лекарства" продолжит расширяться в 2019 году. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что почти за два года по этой программе выписали более 33 млн рецептов на 1,7 млрд гривен, а количество препаратов в "Доступных лекарствах" выросло до 258 наименований. Он также анонсировал внедрение электронного рецепта, который позволит получать лекарства без привязки к месту жительства.

"Будем дальше расширять программу "Доступные лекарства". Лекарств будет больше, а их спектр шире. Доступность к лекарствам будет независимо от места проживания", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав обновил список бесплатных лекарств. В частности, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препарата.

В обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой. При этом самый дешевый, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.