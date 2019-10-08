У Кабміні анонсували скасування застарілих функцій Мін'юсту

Кабінет міністрів України має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

У середу має відбутися засідання уряду.

"Ми уніфікуємо вимоги до написання юридичних документів. Повинен бути один стандарт, за яким ми будемо "звірятися". Уже завтра Кабмін скасує анахронізми у вигляді повністю застарілих функцій Мін'юсту", - підкреслив Гончарук.

Він наголосив на важливості того, щоб юристи приділяли більше часу суті і якості документів, "прийшов час попрощатися з бюрократією".

Також, на думку глави уряду, всі юристи повинні бути взірцем ставлення нульової толерантності до корупції.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня Гончарук анонсував новий макроекономічний прогноз. За його словами, прогноз буде готовий через кілька тижнів.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила Програму дій Кабінету міністрів. За документ проголосували 236 нардепів.