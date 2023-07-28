Кабмин уволил заместителя Резникова, которого ранее назначили послом в Индии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"Уволен Полищук Александр Николаевич с должности заместителя Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Александр Полищук

Генерал-майор запаса Александр Полищук родился в 1963 году. С октября 2019 года в должности заместителя министра обороны Украины. Председатель Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (с декабря 2019 года).

Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

Почему его уволили

Месяц назад стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Полищука чрезвычайным и полномочным послом в Республике Индия.