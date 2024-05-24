Кабмин обязал облэнерго сделать графики отключения света справедливыми

Кабинет министров принял постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила графиков отключения электроэнергии.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
"В прошлый раз мы говорили также о важности справедливых графиков отключений. Сегодня утверждаем соответствующее постановление правительства, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений", - сказал премьер.
По его словам, постановлением также определено, что приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.
Шмыгаль заявил, что чиновники "в ежедневном режиме работают, чтобы улучшить ситуацию в энергетике" и определил три ключевые задачи:
Напомним, Кабинет министров 21 мая поручил Министерству энергетики "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света .
Как заявил Шмигаль, в результате атак энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому Украина продолжает рекордный импорт электроэнергии из Европы. Но максимальная возможность импорта составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.
В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина ведет переговоры об увеличении импорта из ЕС, чтобы компенсировать генерирующие мощности, однако не уточнил, какой именно объем импорта сейчас обсуждается.