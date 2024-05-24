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Кабмин обязал облэнерго сделать графики отключения света справедливыми

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила графиков отключения электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"В прошлый раз мы говорили также о важности справедливых графиков отключений. Сегодня утверждаем соответствующее постановление правительства, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений", - сказал премьер.

По его словам, постановлением также определено, что приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.

Шмыгаль заявил, что чиновники "в ежедневном режиме работают, чтобы улучшить ситуацию в энергетике" и определил три ключевые задачи:

  • Первое – это децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики, потому что это также менее уязвимые для врага объекты.
  • Второе – это дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей для импорта электроэнергии.
  • Третье – это ремонты и восстановление того, что сейчас критически важно восстановить.

 

Напомним, Кабинет министров 21 мая поручил Министерству энергетики "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света .

Как заявил Шмигаль, в результате атак энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому Украина продолжает рекордный импорт электроэнергии из Европы. Но максимальная возможность импорта составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина ведет переговоры об увеличении импорта из ЕС, чтобы компенсировать генерирующие мощности, однако не уточнил, какой именно объем импорта сейчас обсуждается.

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Отключения света