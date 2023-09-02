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Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск

Украина, Суббота 02 сентября 2023 18:06
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Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск Фото: Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.

Между тем, в качестве исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.

Мы также писали, что Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.

Все, что нужно знать о нововведениях, читайте в материале РБК-Украина.

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