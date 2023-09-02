Кабмин изменил порядок начисления компенсации за неиспользованный отпуск
Кабинет министров Украины изменил порядок исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По данным Мельничука, внесены изменения в порядок исчисления средней заработной платы, которыми предусмотрено, что исчисление средней заработной платы для предоставления материальной помощи производится с учетом выплат за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления материальной помощи.
Между тем, в качестве исчисления средней заработной платы для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится с учетом выплат за рабочий год, в котором возникло право на такой отпуск.
Мы также писали, что Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения военно-врачебной комиссии. Это значительно упростит процедуру оформления отпусков и увольнения военных.
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