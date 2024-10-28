Ускорит доставку в ТЦК. Кабмин одобрил усиление воинского учета, - Умеров

"Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства", - сообщил Умеров.

По его словам, теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Министр отметил, что это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", - подчеркнул Умеров.

Глава Минобороны отметил, что новые правила также усилят обороноспособность страны, делая армию сильнее, а военный учет более прозрачным.