Кабмин утвердил договор для получения 7,9 млрд долларов финансовой помощи от США

Как отметил Шмыгаль, в текущем году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе UkraineFacility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.

"Сегодня принимаем проект соглашения между Украиной и США, который позволит Украине получить почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в бюджет Украины", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что второе решение, принятое правительством сегодня для экономической устойчивости, - привлечение до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса.

Кредит от США

Напомним, в апреле в США одобрили пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. Кроме военных поставок, он предусматривает 7,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая будет предоставлена в виде кредита. В будущем он может быть списан.

По информации РБК-Украина, предложения реформ, которые должны войти в условия кредитования, США уже передали украинской стороне.