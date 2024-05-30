RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин утвердил договор для получения 7,9 млрд долларов финансовой помощи от США

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил проект соглашения с США о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 7,9 млрд долларов. Это деньги из пакета на 61 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, в текущем году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе UkraineFacility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.

"Сегодня принимаем проект соглашения между Украиной и США, который позволит Украине получить почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в бюджет Украины", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что второе решение, принятое правительством сегодня для экономической устойчивости, - привлечение до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса.

Кредит от США

Напомним, в апреле в США одобрили пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. Кроме военных поставок, он предусматривает 7,9 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая будет предоставлена в виде кредита. В будущем он может быть списан.

По информации РБК-Украина, предложения реформ, которые должны войти в условия кредитования, США уже передали украинской стороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки