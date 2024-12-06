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Кабмин утвердил порядок начальной военной подготовки для школьников и студентов

Фото: начальная военная подготовка в Украине (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки

Порядок определяет основные подходы к подготовке молодежи с целью формирования базовых военных знаний и навыков, а также воспитания оборонного сознания.

Кто будет проходить подготовку

Начальная подготовка касается граждан Украины независимо от пола, которые получают:

  • профильное среднее образование;
  • образование в учреждениях профессионального (профессионально-технического), специализированного и профессионального предвысшего образования всех форм собственности.

Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности соответствующего уровня полного общего среднего образования.

Подготовка направлена на:

  • формирование базовых общевоенных знаний и специальных компетенций;
  • повышение оборонного сознания граждан;
  • ознакомление с конституционной обязанностью каждого украинца по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Как реализуется подготовка

Начальная общевоенная подготовка осуществляется через:

  • Преподавание учебного предмета "Защита Украины". Этот предмет является обязательным в программах учреждений среднего, профессионального, специализированного и профессионального предвысшего образования.
  • Проведение военно-патриотических мероприятий. Эти мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма и готовности к выполнению обязанностей по защите страны.

Напомним, что в Украине юноши по достижении 16-летия обязаны стать на военный учет призывников, иначе им будет грозить наказание. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статьи 14, взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

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