Кабмин утвердил порядок начальной военной подготовки для школьников и студентов

Напомним, что в Украине юноши по достижении 16-летия обязаны стать на военный учет призывников, иначе им будет грозить наказание. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статьи 14, взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.