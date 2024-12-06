Кабмин утвердил порядок начальной военной подготовки для школьников и студентов

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки, которая станет обязательной для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений. Нововведение направлено на формирование базовых военных знаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
Порядок определяет основные подходы к подготовке молодежи с целью формирования базовых военных знаний и навыков, а также воспитания оборонного сознания.
Начальная подготовка касается граждан Украины независимо от пола, которые получают:
Эти учреждения должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности соответствующего уровня полного общего среднего образования.
Подготовка направлена на:
Начальная общевоенная подготовка осуществляется через:
Напомним, что в Украине юноши по достижении 16-летия обязаны стать на военный учет призывников, иначе им будет грозить наказание. Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно статьи 14, взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.