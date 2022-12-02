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Кабмин утвердил начало работы проекта "єЧерга": названа дата и первый погранпереход

Фото: Кабмин утвердил начало работы проекта "єЧерга" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине с 5 декабря заработает экспериментальный проект "єЧерга", который позволит сократить время прохождения границы грузовикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Правительство согласовало предложение министерства инфраструктуры по проведению с 5 декабря 2022 года по 5 декабря 2024 года экспериментального проекта по организации управления очередями грузовых автомобилей перед международным пунктом пропуска "Ягодин – Дорогуск" с помощью электронной системы "єЧерга".

Согласно постановлению Кабмина, бронирование места в очереди, использование функций системы движения очереди и выезд для пересечения государственной границы Украины водителями грузовых транспортных средств будут осуществляться безвозмездно.

Ранее мы писали, что на западной границе Украины через 10 дней может заработать электронная очередь для грузового транспорта.

Также сообщалось, что в Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

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пограничная служба