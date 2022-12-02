Кабмин утвердил начало работы проекта "єЧерга": названа дата и первый погранпереход

В Украине с 5 декабря заработает экспериментальный проект "єЧерга", который позволит сократить время прохождения границы грузовикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Правительство согласовало предложение министерства инфраструктуры по проведению с 5 декабря 2022 года по 5 декабря 2024 года экспериментального проекта по организации управления очередями грузовых автомобилей перед международным пунктом пропуска "Ягодин – Дорогуск" с помощью электронной системы "єЧерга". Согласно постановлению Кабмина, бронирование места в очереди, использование функций системы движения очереди и выезд для пересечения государственной границы Украины водителями грузовых транспортных средств будут осуществляться безвозмездно.