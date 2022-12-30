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Кабмин утвердил новый порядок учета призывников и резервистов: что известно

Фото: Кабмин утвердил новый порядок учета призывников и резервистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядком, среди прочего, предусмотрено осуществление военного учета государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службе Украины и Государственной службы статистики Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство усовершенствовало отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения военного учета.

Более детально о том, кому из мужчин можно выезжать Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что Кабинет министров планирует разрешить выезд за границу украинцам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва.

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