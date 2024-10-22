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Кабмин утвердил меморандум с Турцией по оборонному сотрудничеству

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

22 октября Кабинет Министров Украины принял Меморандум о взаимопонимании с Правительством Турецкой Республики. Он касается взаимного принятия государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Об этом заявил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Документ был подписан 8 марта 2024 года в Стамбуле.

Этот Меморандум будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и Турцией в сфере обороны, в частности в части закупки оборонной продукции. Основной целью является укрепление оборонной промышленности обоих государств путем взаимного признания качества оборонных товаров и услуг.

Визит Зеленского в Турцию

8 марта президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Турцию, сопровождаемый министром обороны Рустемом Умеровым.

Во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом основной темой обсуждения было освобождение украинских пленников. Эрдоган заявил, чтоТурция готова стать площадкой для мирного саммита по войне в Украине, на которую планирует пригласить и представителей Москвы.

Он подчеркнул, что Турция с самого начала конфликта вносила вклад в мирное урегулирование на основе переговоров и продолжает поддерживать этот процесс. "Мы готовы организовать мирный саммит с участием России", - отметил Эрдоган.

Зеленский отреагировал на предложение, заявив, что Украина не видит возможности участия представителей России в таком саммите.

Кроме того, в ходе визита было подписано соглашение между Украиной и Турцией о создании системы электронного обмена информацией между таможенными органами двух стран. Также президент Украины передал турецкой стороне список украинских пленников, удерживаемых Россией, среди которых и репрессированные крымские татары.

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Турция