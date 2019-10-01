Кабмін запустить в роботу нову митницю з листопада

Починаючи з 1 листопада цього року Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Загалом, за словами Гончарука, уряду необхідно ще кілька місяців задля завершення перезавантаження митниці зорема і влади загалом.

"Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви відчуєте зміни. Зараз досі на митниці працюють корупціонери, ми це знаємо... Неможливо побороти контрабанду, яку контролює прокуратура, СБУ силами міністерства фінансів… Я переконаний, що нинішні очільники відрізняються за якостями від тих, хто очолював до цього... Якщо співпраця під координацією президента буде організована, то це явище відійде в минуле", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомляв, що Кабмін не планує підвищувати податки та навантажувати бізнес додатковими виплатами.

Додамо, нещодавно співробітники Служби безпеки України провели обшуки у службових приміщеннях Житомирської митниці і викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів. Центр розмитнював транспортні засоби за заниженою оціночною вартістю. У результаті бюджет держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень.