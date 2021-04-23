Кабмін запустив пілотний проект з оплати праці держслужбовців за класифікацією посад

Під час наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем глава Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина розповіла про головні аспекти реформи оплати.

"Мова йшла про експериментальний проект щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Пілот триватиме протягом 2021-2022 років. Його учасниками стали НАДС з територіальними органами, Секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації", - сказано у повідомленні.

Алюшина зазначила, що протягом лютого-березня в органах-учасниках пілотного проекту провели класифікацію посад державної служби.

"Наступний крок - співставлення рівня оплати праці на державній службі та у ринковому секторі. На основі такого співставлення будуть розроблені грейди та модель наближення рівня оплати праці державних службовців органів, які є учасниками експериментального проекту, до ринкового", - пояснила глава НАДС.

За її словами, впровадження нових умов оплати праці в пілотних державних органах розпочнеться у 2022 році. А після успішного пілотування у 2023 році цю модель хочуть поширити на всі державні органи.