Кабмін заборонив відключати електроенергію підприємствам зв'язку

Український уряд заборонив відключати електроенергію об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення у сфері телекомунікацій і зв'язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану в "Урядовому кур'єрі" постанову.

Зокрема, в номері від 9 квітня опубліковано постанову №300 від 25 березня 2019 року, якою вносяться зміни в порядок забезпечення захищених споживачів електроенергією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив поставки електроенергії боржникам після 1 квітня.

Зазначимо, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, порівняла дані щодо споживання та цін на електроенергію в Україні та країнах Європейського союзу. Зокрема, середньомісячне споживання електроенергії в 2018 році на одне домогосподарство в Україні склало 164 кВт∙год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт∙год).

У той же час вартість електроенергії (1,28 гривень за кВт∙год) в Україні значно нижча, ніж в сусідніх країнах (Румунія - 4,21 гривень, Польща - 4,86 гривень, Словаччина - 5,84 гривень, Чехія - 6,81 гривень).

Тривалість перерв в електропостачанні в Україні значно вища, ніж у країнах ЄС: планові 455 хвилин за 2018 рік, позапланові - 696. В ЄС - 160 хвилин планові, 102 - позапланові.