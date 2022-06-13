Уряд заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 666.
Згідно з постановою, нульові квоти встановлені на:
Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років - найскладнішого в історії України.
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