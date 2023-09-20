Кабмин призывают не дать УЗ вывести свои продажи из Prozorro: противоречит антикоррупционному законодательству

Сейчас любая реализация имущества украинских железных дорог должна проходить на аукционах в системе "Прозорро. Продажи". Однако Укрзализныця подготовила изменения к правительственному постановлению, которым предлагает продавать лом черных металлов по прямым экспортным внешнеэкономическим договорам (контрактам) купли-продажи, по решению правления общества.

"Укрметаллургпром" выступает категорически против такого предложения АО "Укрзализныця", поскольку оно искажает конкуренцию, предоставляя отдельным субъектам хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - подчеркнули в объединении.

Как утверждает "Укрметаллургпром", сейчас торговля металлоломом УЗ открыта и конкурентна, где не доминирует ни один из игроков рынка, потому что проводится через систему "Прозорро". Но в случае если правительство согласится с изменениями, появятся признаки дискриминации.

"Намерение "Укрзализныци" вывести продажу своего имущества из-под системы "Прозорро" противоречит уже принятым антикоррупционным законам. Сейчас в Украине создана единая законодательная база, обязывающая всех участников без исключения проводить торги на "Прозорро" - где продажи проходят абсолютно прозрачно", и кто-либо может проверить цену, в отличие от закрытых контрактов В этом контексте следует напомнить, что нерезиденты и сегодня могут на конкурентной основе принимать участие в торгах", - подчеркивается в письме.

В "Укрметаллургпроме" призвали власти и государственные учреждения стимулировать переработку сырья в Украину, а не ее экспорт.

"1 тонна металлолома, переработанная на металлургических предприятиях страны, приносит государству выгоду в размере почти 25 тыс. грн уплаченных налогов - по сравнению с 3 евро уплаченной пошлины при ее экспорте; почти $4 тыс. валютных поступлений, а также сохраняет 4 рабочих места в смежных отраслях на 1 рабочего в металлургии", - резюмируется в письме.