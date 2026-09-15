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Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин заложил расходы на ремонт дорог в бюджет-2027

22:39 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Кабмин заложил расходы на ремонт дорог в бюджет-2027 Фото: ремонт дорог (Getty Images)
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В проекте государственного бюджета на 2027 год планируется частично восстановить Государственный дорожный фонд и направили в него более 50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект госбюджета-2027.

В следующем году планируется частично возобновить финансирование Государственного дорожного фонда на уровне 25%. Общая сумма на эти нужды составит 52,8 млрд гривен.

Эти средства распределят по трем основным направлениям:

  • 10,1 млрд гривен - выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования;
  • 34,2 млрд гривен - финансирование содержания и развития дорог общего пользования государственного значения;
  • 8,5 млрд гривен - финансирование содержания и развития дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция местным бюджетам).

Еще одним положением бюджета является поддержка регионов и громад в сфере жилищно-коммунальных услуг. На компенсацию разницы в тарифах правительство направит 18,2 млрд гривен.

Эти средства позволят покрыть разницу между экономически обоснованной стоимостью коммунальных услуг и текущими тарифами населения. Такой шаг должен существенно снизить финансовую нагрузку на украинцев и местные громады.

Напомним, в Раде сообщали, что один день войны обходится государственному бюджету Украины в 190 млн долларов. При этом в эту сумму не входит вооружение, предоставляемое Киеву международными партнерами.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в ближайшее время в Украине могут возникнуть задержки с соцвыплатами. Это может произойти, если парламент не примет законопроекты, необходимые для привлечения финансирования от ЕС и МВФ.

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