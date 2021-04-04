Кабмін не виконав "зелений" меморандум навіть наполовину, - інвестори

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виконав безліч умов меморандуму з виробниками зеленої енергії в України. Це створює проблеми для євроінтеграції держави.

Про це заявили в Українській асоціації відновлюваної енергетики.

Як зазначають в асоціації, станом на квітень 2021 року поточні розрахунки не здійснюються в повному обсязі, а зобов'язання по погашенню заборгованості 2020 року не виконано навіть на половину.

"Положення меморандуму урядом України не виконуються, що фактично призвело до зупинки розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні. На жаль, ми спостерігаємо лише декларативні заяви уряду на міжнародному рівні про приєднання України до Green Deal, створення власного "зеленого" курсу, декарбонізацію економіки, привабливі умови для інвестицій в країну тощо", - сказали в УАВЕ.

Вони також нагадали, що за умовами меморандуму, виробники ВДЕ мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 р.

Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами протягом 2021 р. по 15% або по 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

"У 1 кварталі 2021 р. виробники отримали 4,63 млрд грн. Таким чином, фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного", - уточнили в УАВЕ, підкресливши, що навіть ці кошти отримали не всі інвестори.

З їхньою інформацією, ДП "Гарантований покупець" не визнає борги перед тими виробниками ВДЕ, які звернулися до суду щодо стягнення заборгованості, пені та штрафів згідно з наявними договорами.

Окрім того, станом на 1 квітня 2021 р. рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не сягнув 100%.

Також уряд не виконує жодних дій для запуску "зелених" аукціонів в Україні та не стимулює створення маневрових потужностей для енергосистеми України.