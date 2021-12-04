RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Уряд виділив 68,9 млн гривень на лікарні для чиновників для боротьби з COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив зі спеціального фонду державного бюджету 68,9 млн гривень для закладів охорони здоров’я, що перебувають в управлінні Державного управління справами. Кошти підуть на заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 2 грудня 2021 рок № 1584-р, оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти виділяються на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.

Із загальної суми видатки споживання становитимуть 23 млн гривень, видатки розвитку - 45,9 млн гривень.

Нагадаємо, у Державному управлінні справами перебувають декілька закладів охорони здоров’я, серед яких клінічна лікарня "Феофанія", Центр превентивної медицини, державний заклад "Поліклініка №2", державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини".

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Кабінет міністрів України виділив фінансову допомогу Фонду соціального страхування України 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниКоронавірус