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Кабмін виділив понад 100 млн гривень сім'ям медиків, які померли від COVID-19

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 13:39
Кабмін виділив понад 100 млн гривень сім'ям медиків, які померли від COVID-19 Фото: допомогу на 104,5 млн гривень отримають 68 сімей медичних працівників, які померли від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2021 рік. Розпорядженням змінюється призначення 189,2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, документ передбачає виділення фінансової допомоги Фонду соціального страхування України 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Крім того, у зв’язку із збільшенням кількості присвоєних статусів учасникам бойових дій, які брали участь в операції об’єднаних сил (ООС), виникла додаткова потреба в коштах по виплаті щорічної разової грошової допомоги, розмір якої становить від 966 до 4421 грн залежно від категорії. Це дасть змогу виплатити грошову допомогу близько 34,0 тис. ветеранам війни. На ці цілі виділяється 49,5 млн гривень.

Також передбачено збільшення обсягу видатків за програмою "Реабілітація дітей з інвалідністю" на суму 35,2 млн грн для забезпечення реабілітаційними послугами 1 874 дітей з інвалідністю.

Водночас на 189,2 млн гривень зменшуються видатки за програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в негазифікованих житлових будинках.

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Кабінет Міністрів України
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