Кабмін виділив на ліквідацію пожеж у Житомирській області понад 45 млн гривень

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 45,2 млн гривень для ліквідації наслідків лісових пожеж у Житомирській області. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що з цієї суми 37,6 млн гривень виділено Мінекоенерго.

"Кабмін виділяє 7,6 млн грн МВС (для ДСНС) та 37,6 млн грн Мінекоенерго (для Держлісагентства) з резервного фонду для ліквідації наслідків пожеж у Житомирській області", - написав парламентар.

Нагадаємо, глава Держлісагентства Андрій Заблоцький заявив, що в Житомирській області і по всій Україні вже відновлюють ліси, пошкоджені вогнем. За його словами, відновлення відбувається попри карантин.

Як писало РБК-Україна, пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області були локалізовані. Так, у Житомирській області пожежі локалізували поблизу Лугинського та Олевського районів. Зараз вогнеборці надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пнів і деревини.

Додамо також, Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає усі випадки підпалів трави і лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.