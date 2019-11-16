Кабмін виділив гроші на житло для дітей-сиріт і допомогу пенсіонерам та вчителям

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд до кінця 2019 року спрямує понад 150 млн грн на житло для 350 дітей-сиріт та родин учасників бойових дій на Сході

Кабінет міністрів України виділив 125,8 млн грн, щоб забезпечити житлом до кінця 2019 року майже 350 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбати приміщення для одного дитячого будинку сімейного типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, це стало можливим за рахунок перегляду ефективності низки програм з метою фокусування на підтримці тих, хто цього найбільше потребує.

Також уряд виділив 27 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення житлом 25 родин осіб, які загинули або отримали інвалідність І-ІІ групи під час бойових дій АТО/ООС. Щорічну разову грошову допомогу отримають 819 учасників бойових дій ООС - на це виділено 1,1 млн грн у 2019 році.

Наступного року збільшиться грошова допомога на підтримку дітям-сиротам та пенсіонерам.

"З січня 2020 року зросте державна підтримка для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та з 1 липня 2020 року - допомога для малозабезпечених сімей. Зокрема, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомога буде збільшена з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів, для дітей з інвалідністю з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Крім того, за рішенням уряду до таких соціальних виплат запроваджується принцип “гроші ходять за дитиною”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 липня наступного року уряд підвищив допомогу на дітей з малозабезпечених сімей з 85 до 130% від прожиткового мінімуму, тобто майже 6000 грн на кожну дитину. Це стане можливим завдяки уніфікації надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям.

На наступний рік підвищено державну підтримку для найбільш вразливих категорій пенсіонерів, котрі потребують стороннього догляду, зокрема надання їм державної допомоги на догляд у розмірі 40% від прожиткового мінімуму (у середньому 672 грн щомісяця).

Уряд також схвалив рішення, яке дозволить уже в 2020 році виплатити додатково по 21 тисячі гривень для понад 74 тисячі молодих вчителів (стаж до 10 років).

Крім того, уряд призупинив дію постанови, яка мала б наслідком звільнення понад 44 тисяч освітян. Водночас, прем'єр-міністр доручив низці міністерств до 15 квітня 2020 року розробити проекти змін до законів, які встановлять нову, справедливу систему оплати праці для педагогічних працівників.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів підписано дві постанови про підтримку фермерських господарств в цьому році.

Також Кабмін проголосував за безвізовий режим з Маршалловими островами.