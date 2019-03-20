Кабмін виділив гроші на житло для мешканців зруйнованого будинку в Фастові

Кабінет міністрів України виділив 14 млн гривень на квартири мешканцям будинку у Фастові Київської області, який постраждав у результаті вибуху газу в грудні 2018 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Київській ОДА виділяють 14 млн гривень на придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного будинку в Фастові по вулиці Садовій, 10. Також Київській ОДА доручено у двотижневий термін затвердити перелік витрат на придбання житла, а також до 20 грудня подати уряду звіт про використання коштів.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, 14 грудня 2018 року у Фастові в результаті вибуху обвалилася п'ятиповерхівка. Причиною вибуху став витік побутового газу, в той же час в облгазі заперечували витік. Спочатку повідомлялося про одного потерпілого, який випав з вікна і зламав ногу, однак при розборі завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих.

В результаті вибуху в Фастові було пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Напівзруйнований будинок був повністю відключений від електро-, газо - і теплопостачання.