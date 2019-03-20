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Кабмін виділив гроші на розселення мешканців аварійного будинку в Фастові

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 13:45
Кабмін виділив гроші на розселення мешканців аварійного будинку в Фастові
Фото: наслідки вибуху у Фастові (dsns.gov.ua)

Уряд виділив 14 млн гривень на купівлю нового житла

Кабінет міністрів України виділив 14 млн гривень на квартири мешканцям будинку у Фастові Київської області, який постраждав у результаті вибуху газу в грудні 2018 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Київській ОДА виділяють 14 млн гривень на придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного будинку в Фастові по вулиці Садовій, 10. Також Київській ОДА доручено у двотижневий термін затвердити перелік витрат на придбання житла, а також до 20 грудня подати уряду звіт про використання коштів.

Фото: розпорядження Кабміну

 

Нагадаємо, 14 грудня 2018 року у Фастові в результаті вибуху обвалилася п'ятиповерхівка. Причиною вибуху став витік побутового газу, в той же час в облгазі заперечували витік. Спочатку повідомлялося про одного потерпілого, який випав з вікна і зламав ногу, однак при розборі завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих.

В результаті вибуху в Фастові було пошкоджено 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Напівзруйнований будинок був повністю відключений від електро-, газо - і теплопостачання.

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