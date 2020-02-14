Кабмін виділив 4,5 млн гривень на евакуацію українців з Китаю

Кабінет міністрів України виділив 4,5 млн гривень на евакуацію українців з Китаю через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду від 5 лютого.

"Виділити Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", - йдеться у рішенні Кабміну.

Крім того, Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, а Мінінфраструктури - затвердити протягом тижня перелік витрат, пов’язаних із здійсненням евакуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я України, 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Як очікується, після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Зазначимо, за даними МОЗ, станом на ранок 14 лютого у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом.