Кабмін виділив 3,3 млн гривень для постраждалих від пожеж в Харківській області

Кабінет міністрів виділив 3,3 мільйона гривень постраждалим від лісових пожеж в Харківській області. Сім'ї зможуть відновлювати житло.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні Кабінет міністрів провів засідання у дистанційному режимі, на якому, серед інших рішень, виділив гроші на компенсації для громадян, чиї будинки згоріли у вересні.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Харківській області спалахнули 2 вересня на території Дворічанського лісництва. В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки у с. Горобьевка, відселені 33 людини.

Крім цього, сьогодні близько 11:47 у Дергачівському районі відбувся вибух на газорозподільній станції. В результаті загинули двоє людей, а дев'ятеро отримали поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу-за порушень безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

У зв'язку з вибухом на газорозподільній підстанції у Дергачівському районі Харківської області без газу залишилися 3,5 тисячі осіб. Газопостачання повинні відновити вже завтра.