Кабмін виділив 100 млн гривень на новий біокластер для виробництва вакцин
Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на створення біокластера «біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій». Відповідне рішення Уряд прийняв в ході сьогоднішнього засідання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Повідомляється, біокластер почне свою роботу вже в цьому році. Спеціалізоване державне підприємство займатиметься розробкою та виготовленням тест-систем для захворювань, які рідко зустрічаються, а також виробленням міжнародних вакцин з відкритою технологією виробництва.
Також у майбутньому підприємство вироблятиме вітчизняні вакцини.
Нагадаємо, що за 7 місяців 2021 року Україна витратила на боротьбу з епідемією коронавірусу 29,4 млрд гривень з 36 млрд, передбачених на цей рік.