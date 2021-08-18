Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для создания вакцин
Кабинет министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
Сообщается, биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для заболеваний, которые редко встречаются, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства.
Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.
Напомним, что за 7 месяцев 2021 года Украина потратила на борьбу с эпидемией коронавируса 29,4 млрд гривен из 36 млрд, предусмотренных на этот год.