ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для создания вакцин

Новина українською →
Украина, Среда 18 августа 2021 13:54
Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для создания вакцин фото: в Украине создадут новый биокластер (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Сообщается, биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для заболеваний, которые редко встречаются, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства.

Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.

Напомним, что за 7 месяцев 2021 года Украина потратила на борьбу с эпидемией коронавируса 29,4 млрд гривен из 36 млрд, предусмотренных на этот год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Украина
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной