На боротьбу з COVID-19 витратили 29 млрд гривень: на що пішли бюджетні кошти
Фото: на боротьбу з COVID-19 з бюджету витратили 29 млрд гривень з 36 млрд гривень. (Віталій Носач, РБК-Україна)
За 7 місяців 2021 року видатки з держаного бюджету на боротьбу з COVID-19 становили 29 млрд гривень. У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, кошти витрачено на такі цілі:
- на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 11,7 млрд грн;
- на закупівлю вакцин від COVID-19 - 9,2 млрд грн;
- на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) - 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
- виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 15,5 млн грн;
- на забезпечення лікарень киснем - 0,6 млрд грн;
- на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину - 2,9 млрд грн;
- на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") - 0,8 млрд грн;
- на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 18,3 млн грн;
- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я - 0,75 млрд гривень.
Нагадаємо, за січень-липень 2021 року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.