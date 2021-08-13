ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На боротьбу з COVID-19 витратили 29 млрд гривень: на що пішли бюджетні кошти

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 14:36
На боротьбу з COVID-19 витратили 29 млрд гривень: на що пішли бюджетні кошти Фото: на боротьбу з COVID-19 з бюджету витратили 29 млрд гривень з 36 млрд гривень. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За 7 місяців 2021 року видатки з держаного бюджету на боротьбу з COVID-19 становили 29 млрд гривень. У цілому на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, кошти витрачено на такі цілі:

  • на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 11,7 млрд грн;
  • на закупівлю вакцин від COVID-19 - 9,2 млрд грн;
  • на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) - 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
  • виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 15,5 млн грн;
  • на забезпечення лікарень киснем - 0,6 млрд грн;
  • на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину - 2,9 млрд грн;
  • на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") - 0,8 млрд грн;
  • на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 18,3 млн грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я - 0,75 млрд гривень.

На боротьбу з COVID-19 витратили 29 млрд гривень: на що пішли бюджетні кошти

Нагадаємо, за січень-липень 2021 року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет
NEWS
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
В Україну повертається спека: прогноз погоди на вихідні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень