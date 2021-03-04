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Кабмін виділив 1,5 млрд гривень медикам, які займаються COVID-вакцинацією

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 10:50
Кабмін виділив 1,5 млрд гривень медикам, які займаються COVID-вакцинацією Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення від коронавірусу. Кошти були закладені через спеціальний фонд, який був створений на базі залишків Фонду для боротьби з COVID-19.

Про це заявила під час брифінгу заступник голови МОЗ Світлана Шаталова.

Зокрема, за її словами, 1 млрд 482 млн гривень виділили для оплати медичних послуг лікарів, задіяних у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема тих, які стосуються вакцинації.

"Ще 341 млн грн виділили лабораторним підрозділам МОЗ, які займаються тестуванням хворих коронавірусом. Тобто загальна сума коштів становить 1 млрд 823 млн гривень, - зазначила вона.

Фахівці імунізатори повинні:

  • проводити попередній огляд пацієнта для визначення протипоказань;

  • проводити опитування для визначення приналежності до тієї чи іншої цільової групи, що має бути вакцинована;

  • проводити безпосередньо перший раунд вакцинації людей, які підлягають імунізації;

  • моніторити несприятливі події після вакцинації;

  • проводити ті самі дії в другому етапі вакцинації.

Нагадаємо, МОЗ України повідомив про 10 057 нових заражень коронавірусом.

Зазначимо, як записатися на щеплення від коронавірусу за допомогою смартфона - у матеріалі РБК-Україна.

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