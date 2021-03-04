Кабмін виділив 1,5 млрд гривень медикам, які займаються COVID-вакцинацією

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення від коронавірусу. Кошти були закладені через спеціальний фонд, який був створений на базі залишків Фонду для боротьби з COVID-19.

Про це заявила під час брифінгу заступник голови МОЗ Світлана Шаталова.

Зокрема, за її словами, 1 млрд 482 млн гривень виділили для оплати медичних послуг лікарів, задіяних у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема тих, які стосуються вакцинації.

"Ще 341 млн грн виділили лабораторним підрозділам МОЗ, які займаються тестуванням хворих коронавірусом. Тобто загальна сума коштів становить 1 млрд 823 млн гривень, - зазначила вона.

Фахівці імунізатори повинні: