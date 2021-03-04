Кабмин выделил 1,5 млрд гривен медикам, которые занимаются COVID-вакцинацией
Кабинет министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе остатков Фонда для борьбы с COVID-19.
Об этом заявила во время брифинга заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.
В частности, по ее словам, 1 млрд 482 млн гривен выделили для оплаты медицинских услуг врачам, задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности тем, которые касаются вакцинации.
"Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн гривен, - отметила она.
Специалисты иммунизаторы должны:
- проводить предварительный осмотр пациента для определения противопоказаний;
- проводить опрос для определения принадлежности к той или иной целевой группе, которая должна быть вакцинирована;
- проводить непосредственно первый раунд вакцинации людей, подлежащих иммунизации;
- мониторить неблагоприятные события после вакцинации;
- проводить те же действия на втором этапе вакцинации.
Напомним, Минздрав Украины сообщил о 10 057 новых заражениях коронавирусом.
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