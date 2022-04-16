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Уряд виділив 1,26 млрд гривень на допомогу з безробіття

Фото: уряд виділив 1,26 млрд гривень на допомогу безробітним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 1,259 млрд гривень на допомогу по безробіття. Кошти виділені з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 квітня 2022 року № 289-р.

Згідно з постановою, кошти виділяються для забезпечення виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по безробіттю на нову бюджетну програму.

Відзначимо, НБУ прогнозує зростання рівня безробіття та зменшення доходів українців через війну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України