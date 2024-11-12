Кабмин вводит ежемесячные выплаты одной категории украинцев: о ком речь

Так, Кабмин предлагает считать обладателей трех наград "Крест боевых заслуг" лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной. В частности, речь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Для этой категории украинцев предлагается установить ежемесячные выплаты.

Также предлагается внести изменение в закон о погребении и похоронном деле, предоставив право на бесплатное погребение с военными почестями для умерших военнослужащих, награжденных тремя "Крестами боевых заслуг". Таких лиц также смогут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище с соблюдением всех соответствующих почестей.

Крест боевых заслуг

Государственная награда Украины, учрежденная указом Президента Украины в мае 2022 года. Награда предназначена для чествования военнослужащих и других лиц, которые совершили особые подвиги, проявили невероятное мужество и героизм во время боевых действий, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это одна из высших военных наград Украины, признающая мужество, самоотверженность и вклад в защиту страны. Награждение "Крестом боевых заслуг" является признаком выдающихся заслуг и самопожертвования в условиях боевых действий и конфликтов.