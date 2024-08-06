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Кабмин ввел новое обязательство для мужчин во время посещения пограничной полосы

Иллюстративное изображение (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, во время посещения границы пограничной полосы, обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, в соответствии с изменениями, которые были внесены в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации и действия военного положения, обязаны иметь при себе военно-учетный документ во время посещения границы пограничной полосы. 

Военно-учетные документы можно иметь как в бумажном, так и электронном виде. 

Ограничения в приграничной зоне

Во время войны с Россией правительство неоднократно усиливало ограничения на посещение пограничной зоны. В частности, этим летом Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) усилила охрану границы на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.

Также ограничения были введены в приграничной зоне с Молдовой.

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Кабинет Министров Украины