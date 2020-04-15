Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля

Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Раніше передбачалося, що мито буде введено з 15 квітня. Під час засідання була підтримана пропозиція перенести введення мита на 1 травня. Крім того, був доповнений перелік марок вугілля, на які не розповсюджується мито.

Проект документу оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Відзначимо, в лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.