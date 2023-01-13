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Кабмин установил минимальные зарплаты для медработников на 2023 год

Фото: Кабмин установил минимальные зарплаты для медработников на 2023 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 января, Кабмин установил минимальные зарплаты медицинских и фармацевтических работников, а также специалистов по реабилитации медучреждений государственной и коммунальной собственности на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно решению правительства, минимальный размер оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности за полностью месячную норму труда устанавливается не менее:

  • 20 тысяч гривен – для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации;
  • 13,5 тысячи гривен – для медицинской сестры/брата.

"Я бы хотел отметить, что правительство установило лишь минимальный уровень зарплаты, ниже которого медики, работающие полный рабочий день, не могут получать. Однако на местах каждый руководитель может дополнительно премировать работников, качественно выполняющих свою работу", - заявил министр здравоохранения. Украины Виктор Ляшко.

Для врачей "первички" и медицинских сестер, работающих с ними, условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% оптимального количества заключенных деклараций с пациентами.

В министерстве отметили, что с момента, когда больницы стали самостоятельными предприятиями, ответственность за распределение бюджета больницы и рациональное использование средств возложена именно на руководителя медицинского учреждения.

Заработные платы могут быть увеличены на местах руководителем здравоохранения путем установления доплат и надбавок с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, когда станет обязательной мобилизация женщин-медиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские медики в Польше пройдут курс обучения по оказанию помощи военным и гражданским пациентам с сильными ожогами.

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