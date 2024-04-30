Кабмин внес в Раду законопроект по упрощению международного розыска и экстрадиции

Как пояснили в правительстве, в настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия "международный розыск". Это в свою очередь влияет на эффективность международного сотрудничества с целью применения процедуры экстрадиции.

Поэтому изменения в статьи 281, 282 и 335 направлены на устранение этого недостатка.

В частности, изменения, предлагаемые Кабмином, призваны нормативно и процессуально определить момент начала международного розыска.

Что предполагается

Так, предполагается расширить содержание понятия "вопросительная сторона" и создать правовое основание для сотрудничества с Прокуратурой Европейского Союза;

Также планируется ввести уточнение основания для возобновления досудебного расследования и остановки судебного производства в случае принятия мер в рамках международного сотрудничества;

Кроме того, Кабмин предлагает ряд усовершенствований, таких как:

усовершенствование нормативного урегулирования процессуальных вопросов, связанных с экстрадицией

усовершенствование процедуры перенятия уголовного производства;

усовершенствование процедуры решения вопросов о передаче осужденных и о исполнении приговоров судов иностранных государств в Украине и приговора суда Украины за границей.

В то же время рассматривается устранение пробелов и урегулирование порядка рассмотрения запроса иностранного государства о распределении или возврате конфискованного имущества, а также создание правовых оснований для обращения суда Украины с таким запросом в компетентный орган иностранного государства.