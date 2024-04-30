RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин внес в Раду законопроект по упрощению международного розыска и экстрадиции

Фото: законопроект по упрощению международного розыска и экстрадиции (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №11223, предусматривающий изменения в Уголовном процессуальном Кодексе по международному сотрудничеству. В частности, документ предлагает упрощение процедуры объявления человека в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как пояснили в правительстве, в настоящее время в законодательстве отсутствует определение понятия "международный розыск". Это в свою очередь влияет на эффективность международного сотрудничества с целью применения процедуры экстрадиции.

Поэтому изменения в статьи 281, 282 и 335 направлены на устранение этого недостатка.

В частности, изменения, предлагаемые Кабмином, призваны нормативно и процессуально определить момент начала международного розыска.

Что предполагается

Так, предполагается расширить содержание понятия "вопросительная сторона" и создать правовое основание для сотрудничества с Прокуратурой Европейского Союза;

Также планируется ввести уточнение основания для возобновления досудебного расследования и остановки судебного производства в случае принятия мер в рамках международного сотрудничества;

Кроме того, Кабмин предлагает ряд усовершенствований, таких как:

  • усовершенствование нормативного урегулирования процессуальных вопросов, связанных с экстрадицией
  • усовершенствование процедуры перенятия уголовного производства;
  • усовершенствование процедуры решения вопросов о передаче осужденных и о исполнении приговоров судов иностранных государств в Украине и приговора суда Украины за границей.

В то же время рассматривается устранение пробелов и урегулирование порядка рассмотрения запроса иностранного государства о распределении или возврате конфискованного имущества, а также создание правовых оснований для обращения суда Украины с таким запросом в компетентный орган иностранного государства.

Недавние законопроекты в Украине

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, урегулирующий процедуру мобилизации.

Также народные депутаты на заседании в четверг, 25 апреля, поддержали в первом чтении законопроект № 10256, который поможет создать системы учета лиц, жизнь и здоровье которых понесли ущерб в результате вооруженной агрессии РФ.

Следует отметить, что 10 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение по мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада