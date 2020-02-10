Кабмін вніс до Ради закон про збільшення штрафів за хибний виклик поліції і "швидкої"

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про збільшення штрафів за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої допомоги" або аварійних служб. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проект був зареєстрований під №3046 у понеділок, 10 лютого. На даний момент текст проекту ще не опублікований на сайті ВР. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Кабмін у новому проекті закону пропонує встановити, що штраф за помилковий виклик спеціальних служб складе від 3400 до 10200 гривень. Раніше він становив від 51 до 119 гривень.

"Посилення відповідальності повинно підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - наголошується у пояснювальній до законопроекту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів збільшив штрафи за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої допомоги" або аварійних служб. Текст відповідного законопроекту є у розпорядженні РБК-Україна.

Як писало агентство, цим законом також передбачене зростання штрафів за порушення правил пожежної безпеки до 8500 гривень. Пропонується встановити, що мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, а максимальний - 8500 гривень. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.