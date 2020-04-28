ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин внес в Раду закон о предотвращении распространения коронавируса в тюрьмах и СИЗО

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 10:43
Кабмин внес в Раду закон о предотвращении распространения коронавируса в тюрьмах и СИЗО
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний и местах предварительного заключения". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде в понедельник, 27 апреля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, вчера в Раде появился законопроект Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)".

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных. По словам главы ведомства Дениса Малюськи, это предусмотрено законопроектом об амнистии. Кроме того, инициируются изменения, которые позволят существенно снизить количество новых людей в СИЗО или колониях.

Подчеркнем также, ранее в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом" говорилось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за COVID-19.

Всемирный банк одобрил дополнительный кредит Украине на борьбу с COVID-19 Вспышку коронавируса зафиксировали в ВСУ
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСИЗОтюрьмаКоронавирус
News
On Top