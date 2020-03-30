Кабмін вніс до Ради зміни до держбюджету-2020

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект закону №3279 про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" був зареєстрований у неділю, 29 березня.

Наразі його текст відсутній. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений макроекономічний прогноз. Так, ключові параметри нового макроекономічного прогнозу виглядають наступним чином: номінальний ВВП - 4 трлн гривень; зростання інфляції - 2,9% (з 5,6% до 8,7%); середньорічний курс - 29,5 грн/дол.; середньомісячна зарплата - 11 тис. грн; рівень безробіття - 9,4%.

Так, Кабмін переглядає бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, жертвами якого в Україні вже стали 11 осіб. На даний момент через поширення вірусу по всій країні оголошено надзвичайну ситуацію і введений карантин до 24 квітня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже в другому півріччі уряд очікує поліпшення економічної ситуації.