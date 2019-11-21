Кабмін вніс зміни до переліку стратегічних підприємств

Кабінет міністрів на засіданні 20 листопада вніс зміни до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними прес-служби, до діючого переліку стратегічних 321 підприємства, урядовим рішення включено ще чотири об'єкта:

АТ "Укрзалізниця", оскільки це підприємство входить до реєстру великих платників податків та є природним монополістом.

ДП Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади, - відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально економічне значення.

ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" - відповідає критерію стратегічного підприємства, оскільки кількість працюючих працівників перевищує 5000 осіб, а також є великим платником податків.

ДСП Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами - відповідає аж трьом критеріям стратегічних підприємств, зокрема: внесено до категорії цивільної оборони, є підприємством, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції та є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.

Також цією постановою уряд виключив з наявного переліку 39 об’єктів, з них: 4 об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

У Мінекономіки зазначили, що на сьогодні законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України ініціювало передачу до Фонду держмайна 339 підприємств для подальшої приватизації.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті держбюджету-2020 до другого читання Кабмін збільшив план на надходжень від приватизації з 5 до 12 млрд грн.