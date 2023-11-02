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Кабмин отправил в Раду финальный проект госбюджета-2024

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 2 ноября, подал в Верховную раду Украины финальный проект госбюджета-2024.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Кабинет министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной рады Украины, подал в Верховную раду Украины проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (реестр. номер 1000)", - говорится в сообщении.

Мельничук отметил, что он подготовлен ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной рады, одобренными Постановлением Верховной рады Украины от 19 октября 2023 года № 3421-ІХ.

Проект бюджета-2024

Напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект №10000 предусматривает доходы общего фонда в 1 трлн. 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн. 108 млрд. гривен.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент проекта – оборона и безопасность, на которые будет направлено более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд гривен, что на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

19 октября Верховная рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2024 год. Бюджет в первом чтении поддержали 285 депутатов.

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