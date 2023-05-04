Кабмин выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

В сообщении говорится, что у 30% школ Украины нет укрытий, поэтому между ними разделят субвенцию в размере 1,5 млрд грн на их создание.

"Эти средства распределены между областями на основе данных о количестве учащихся, обучающихся в дистанционном и смешанном форматах", - сообщил Министр образования и науки Оксен Лесной.