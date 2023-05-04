RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах

Фото: школы получат 1,5 млрд грн на обустройство укрытий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кабинет Министров утвердил выделение местным бюджетам средств на обустройство безопасных условий в общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

В сообщении говорится, что у 30% школ Украины нет укрытий, поэтому между ними разделят субвенцию в размере 1,5 млрд грн на их создание.

"Эти средства распределены между областями на основе данных о количестве учащихся, обучающихся в дистанционном и смешанном форматах", - сообщил Министр образования и науки Оксен Лесной.

Напомним, что Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа