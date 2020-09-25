Уряд України веде переговори з МВФ щодо зниження дефіциту бюджету у 2021 році

Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо зниження дефіциту держбюджету у 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка" у Львові.

"У цьому році дефіцит 7,5%, порядка 298 млрд грн. У наступному році ми плануємо 6%, але наразі з Міжнародним валютним фондом ведемо перемовини, щоб його трошки зменшити", - сказав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше у порівнянні з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше у порівнянні з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікується, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція складе - 7,3%, безробіття - 9,2%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, Кабінет міністрів заклав в проект державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.