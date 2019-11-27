Кабмін звільнив заступника міністра інфраструктури Клітіну

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну. Про це в Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, Клітіну звільнили за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклій, сам міністр на засіданні був відсутній.

Нагадаємо, Криклій заявив, що проситиме звільнити свого заступника Олександру Клітіну через її листування з пранкером. Йдеться про листування з Джокером, в якій вона дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра інфраструктури, а також негативно оцінила ділові якості Криклія. Зокрема, за її словами, міністр нібито приймає на роботу корупціонерів і "щось мутить з тендерами на" Укрзалізниці ".

Скандал з листуванням розгорівся слідом за оприлюдненням фрагмента розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито "отримала свою посаду через ліжко". Запис оприлюднив народний депутат Антон Поляков, вигнаний з фракції через несинхронне голосування щодо ринку землі.