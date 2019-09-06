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Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

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Троян з 2017 року був заступником міністра внутрішніх справ

На засіданні Кабінету міністрів погодив звільнення заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Вадима Трояна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Як повідомляється, в ході засідання Кабмін також звільнив заступників міністра соціальної політики, голови Міністерства у справах ветеранів.

Зазначимо, Вадим Троян в 2014 році брав участь у військовому конфлікті на сході України, зокрема, у звільненні багатьох українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка. Був заступником командира полку "Азов". З 4 березня 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня Кабінет міністрів України призначив 11 нових заступників своїм міністрам.

Раніше Кабмін звільнив 36 заступників міністрів з 12 міністерств. У їх числі Уляна Супрун.

Крім того, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента.

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