Кабмін звільнив главу Держмитниці

На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Також в ході засідання були звільнені заступники Нефьодова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нагадаємо, 5 липня минулого року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби. Виступаючи перед призначенням, Нефьодов запропонував скоротити кількість регіональних митниць.

Як повідомляло РБК-Україна, Комісія вищого корпусу державної служби 25 червня рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної митної служби першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Крім того, Кабінет міністрів призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.