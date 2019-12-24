Кабмін ухвалив низку кадрових рішень

Уряд призначив заступників міністрів і державних секретарів
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень . Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, у своєму Telegram-каналі.
За даними Гончаренко, який присутній на закритому засіданні, уряд зробив наступні призначення:
Як повідомляло РБК-Україна, 11 грудня Кабінет міністрів призначив заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Руслана Калініна.
Нагадаємо, уряд України 24 грудня проводить засідання, на якому він вже ухвалив декілька рішень.