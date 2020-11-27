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Кабмін збільшив план доходів від приватизації на 2021 рік у два рази

Автор: Олександр Білоус

Уряд хоче отримати 12 млрд грн

Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держаного майна у 2021 році 12 млрд грн. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання.

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Текст документу (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (з 6 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект держаного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені у сумі 1 081 697,0 млн грн. Доходи пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

Відзначимо, у проекті держаного бюджету, який уряд подав до Верховної ради у вересні, планувалося отримати від приватизації у 2021 році 6 млрд грн.

Прогноз погоди
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